В Баку экстренно сел двухпалубный самолет, летевший из Лондона в Сингапур

Бакинский аэропорт принял рейс Qantas Airlines. Самолет выполнял рейс Лондон–Сингапур, но запросил вынужденную посадку.

Утром в понедельник вынужденную посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев совершил самолет Qantas Airlines, направлявшийся из Лондона в Сингапур.

Капитан воздушного судна запросил разрешение на посадку в Баку в связи с резким ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

В 07:55 двухпалубный Airbus A380 компании Qantas Airlines благополучно приземлился в аэропорту Гейдар Алиев. Пассажиру на месте оказали необходимую медицинскую помощь, медики в Баку продолжают наблюдение за состоянием пассажира, поделились в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

В воздушной гавани отметили, что Airbus A380 – крупнейший пассажирский самолет в мировой авиации, принять такой лайнер способен только международный аэропорт, соответствующий специальным техническим стандартам.