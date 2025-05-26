Вестник Кавказа

В Баку экстренно сел двухпалубный самолет, летевший из Лондона в Сингапур

В Баку экстренно сел двухпалубный самолет, летевший из Лондона в Сингапур
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бакинский аэропорт принял рейс Qantas Airlines. Самолет выполнял рейс Лондон–Сингапур, но запросил вынужденную посадку.

Утром в понедельник вынужденную посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев совершил самолет Qantas Airlines, направлявшийся из Лондона в Сингапур.

Капитан воздушного судна запросил разрешение на посадку в Баку в связи с резким ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

В 07:55 двухпалубный Airbus A380 компании Qantas Airlines благополучно приземлился в аэропорту Гейдар Алиев. Пассажиру на месте оказали необходимую медицинскую помощь, медики в Баку продолжают наблюдение за состоянием пассажира, поделились в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

В воздушной гавани отметили, что Airbus A380 – крупнейший пассажирский самолет в мировой авиации, принять такой лайнер способен только международный аэропорт, соответствующий специальным техническим стандартам.

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