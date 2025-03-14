Аэропорт Лачин получил международный статус

Статус международного присвоен Лачинскому аэропорту в Азербайджане. Аэропорт Лачин станет третьей воздушной гаванью, построенной в Карабахе.

Аэропорт Лачин получил статус международного, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Аэропорт получает статус международного с учетом согласованных предложений министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Новая воздушная гавань соответствует необходимым стандартам для международных рейсов. В Лачинском международном аэропорту созданы условия для выполнения полетов по стандартам ICAO и IATA.

Соответствующим международным организациям будет направлена информация о присвоении аэропорту в Лачине международного статуса.

Лачинский аэропорт

Международный аэропорт "Лачин" – третий международный аэропорт, построенным в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Фундамент аэропорта заложили в 2021 году, на данный момент строительство завершено. Открыть аэропорт "Лачин" планируют в 2025 году, в час воздушная гавань сможет обслуживать до 200 пассажиров.

В настоящее время производится набор персонала.

Аэропорт расположен в Лачинском районе недалеко от села Горчу, он находится на высоте 1 800 метров над уровнем моря, что делает его одним из самых высокогорных аэропортов на постсоветском пространстве.