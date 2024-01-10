В Азербайджане усовершенствуют сферу налогового регулирования

Сегодня налоговая служба вносит существенный вклад в экономическое развитие Азербайджана. В дальнейшем роль ведомства будет расширяться, в том числе, благодаря внедрению инновационных технологий.

Глава Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Орхан Назирли заявил о том, что новые вызовы, стоящие сегодня перед экономикой Азербайджана, указывают на то, что налоговая политика станет одним из основных инструментов экономического регулирования.

Далее он отметил, что в настоящее время налоговая служба является активным участником процесса формирования доходов бюджета Азербайджана и, как следствие, обеспечения экономического развития республики.

«Прошедшие пять лет показали, что налоговые органы способны внести свой вклад в реализацию стратегии экономического развития страны. В новый стратегический период развития страны возрастает ориентация налоговой политики на результат, которая может быть адаптирована к гибким целям для обеспечения устойчивости экономики, увеличения и темпов ее роста»

– Орхан Назирли

Далее Орхан Назирли заявил о том, что Государственная налоговая служба при минэкономики Азербайджана в ближайшее время представит новые интерактивные электронные услуги.

«Услуги будут включать в себя расширение электронных услуг, автоматизацию процессов предоставления запросов, создание интерактивных и прокативных услуг, ориентированных на клиента, расширение каналов обслуживания и увеличение административных возможностей для налогоплательщиков»

– Орхан Назирли