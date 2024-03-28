В Азербайджане стартовали совместные учения спецназа трех стран

В одной из воинских частей сегодня был дан старт совместным учениям спецназа Азербайджана, Турции и Грузии "Кавказский орел - 2024", которые пройдут на полигонах страны в условиях, близких к боевым.

В одной из воинских частей Азербайджанской Республики сегодня прошла церемония открытия совместных плановых учений "Кавказский орел – 2024" с участием спецназа Азербайджана, Турции и Грузии, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Участники маневров в торжественном строю почтили минутой молчания память военнослужащих, героически павших, защищая суверенитеты трех стран, после чего прозвучали их государственные гимны и были подняты государственные флаги.

Исполняющий обязанности командующего Силами специального назначения генерал-майор Акиф Пирвердиев в ходе церемонии открытия зачитал личному составу поздравления руководства министерства обороны и пожелал успехов всем участникам учений.

Вслед за официальной частью церемонии спецназовцам трех стран была представлена концертная программа "От вершины к вершине, Кавказский орел!", в которой выступили солисты ансамбля песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, оркестра Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского, Бакинской академии хореографии и ансамбля танца "Сяма", говорится в сообщении обронного ведомства страны.