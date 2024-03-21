В Азербайджане предотвращены теракты

В Азербайджане задержали мужчину, который готовил теракт внутри страны. Он вступил в контакт с другими лицами и планировал убийство главы города Ленкорань.

В Азербайджане поймали мужчину, готовившего теракт на территории страны, сообщает Служба государственной безопасности Азербайджана.

Сотрудниками был задержан гражданин Азербайджана Аскеров Бахруз Алимамед оглу, который проживал в Мурманске. Он вступил в контакт с другими лицами с целью нарушения общественной безопасности в республике.

СГБ установило, что Аскеров планировал убийство руководителя Ленкоранской городской исполнительной власти. Он также поручил своим связным осуществить нападение на гражданина другого государства, который работал в Азербайджане преподавателем английского языка.

Помимо этого, террорист хотел организовать военную подготовку за рубежом для своих подчиненных. Однако в результате принятых мер Аскеров был пойман и привлечен к уголовной ответственности. Совершить преступления на территории Азербайджана ему не удалось.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 28, 214.2.1 (приготовление к терроризму). Преступника заключили под стражу. Комплексные следственно-оперативные мероприятия продолжаются.