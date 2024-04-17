В Азербайджане положительно оценили итоги визита президента в Россию

В Баку сообщили, что положительно оценивают итоги визита президента в Москву. В России Ильхам Алиев встретился с Владимиром Путиным.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев рассказал о том, как в Баку оценивают итоги визита Ильхама Алиева в Москву, передает азербайджанское агентство АПА.

"Азербайджанская сторона весьма положительно оценивает итоги этого визита. Отмечу, что визит прошел в духе стратегического партнерства и союзнических отношений между Азербайджаном и Россией"

– Хикмет Гаджиев

Он сообщил, что лидеры обсудили такие вопросы двусторонней повестки, как политические, экономические, торговые, гуманитарные связи, инвестиции и другое взаимодействие, особо был отмечен факт роста товарооборота между РФ и АР.

"С удовлетворением было отмечено, что практически по каждому направлению азербайджанско-российских отношений наблюдается положительная динамика"

– Хикмет Гаджиев

Также, продолжил помощник азербайджанского лидера, Путин и Алиев обсудили МТК "Север-Юг", дали поручения по шагам для реализации проекта. В рамках транспортного коридора предстоит расширить существующую железнодорожную линию между АР и РФ.

Ильхам Алиев на встрече в Кремле высоко оценил роль России и ее усилия в вопросе урегулирования на Южном Кавказе и в переговорах по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.

"В целом, визит Президента Ильхама Алиева в Россию стал очередным положительным вкладом в развитие стратегического партнерства и союзнических отношений между нашими странами"

– Хикмет Хаджиев