В Азербайджане появился женский волейбольный клуб

В Азербайджане, всегда славившемся сильным женским волейболом, появился новый волейбольный клуб DH Volley, цель которого – не только возродить былой успех, но и стать сильным волейбольным брендом для всей Европы.

Накануне в Баку прошла презентация нового женского волейбольного клуба DH Volley, наставником которого стал известный специалист Фарид Джалалов, работавший как и сборной Азербайджана, и в ведущих клубах страны, всегда славившихся сильной и профессиональной игрой.

На презентации церемония подписания контрактов с главным тренером и волейболистками, ставящими перед собой весьма амбициозную задачу – не только возродить былую славу азербайджанского женского волейбола, а и вывести его в лидеры как минимум в масштабах Европы, передает Sputnik Азербайджан.

Как отметил на презентации президент клуба DH Volley Шереф Ялчын, новая команда не просто начинает новый сезон, а вступает в новую эру с сильным и амбициозным составом.

"В сезоне 2025/26 мы хотим заявить о себе не только на местных соревнованиях, но и на международной арене. Для этой цели мы усилили наш состав как членами сборной Азербайджана, так и элитными игроками с европейским опытом"

- Шереф Ялчын

С таким составом DH Volley намерен стать одним из сильнейших претендентов на чемпионство, повысив ценность волейбола страны и стать признанным и уважаемым брендом в масштабах Европы, отметил президент клуба.

Главная цель новой команды – чемпионство, и команде это безусловно удастся, уверен главный тренер нового клуба Фарид Джалалов.

Тренироваться новая команда начнет в сентябре, сейчас решается, на каких площадках будут проходить ее тренировки, добавил наставник спортсменок.