В Азербайджане назначили нового главу Минкультуры

Новым министром культуры Азербайджана стал Адиль Керимли. С конца прошлого года он занимал должность первого замминистра и одновременно исполнял обязанности главы ведомства.
Министерство культуры Азербайджана на постоянной основе возглавил Адиль Керимли, следует из распоряжения президента страны Ильхама Алиева.
Документ опубликован в пятницу на портале главы государства.
Справка
С конца прошлого года Адиль Керимли занимал должность первого замминистра культуры. Одновременно с этим исполнял обязанности главы ведомства.
До этого он в течение 10 лет работал первым заместителем директора Центра Гейдара Алиева.
До этого он на протяжении 10 лет работал в должности первого заместителя директора Центра Гейдара Алиева.