В Азербайджане назначили нового главу Минкультуры

Опубликовано: 14:59, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт министерства культуры Азербайджана

Новым министром культуры Азербайджана стал Адиль Керимли. С конца прошлого года он занимал должность первого замминистра и одновременно исполнял обязанности главы ведомства.

Министерство культуры Азербайджана на постоянной основе возглавил Адиль Керимли, следует из распоряжения президента страны Ильхама Алиева.

Документ опубликован в пятницу на портале главы государства.

Справка

С конца прошлого года Адиль Керимли занимал должность первого замминистра культуры. Одновременно с этим исполнял обязанности главы ведомства.

До этого он в течение 10 лет работал первым заместителем директора Центра Гейдара Алиева.

До этого он на протяжении 10 лет работал в должности первого заместителя директора Центра Гейдара Алиева.