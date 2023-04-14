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В Азербайджане назначили нового главу Минкультуры

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли
© Фото: официальный сайт министерства культуры Азербайджана
Новым министром культуры Азербайджана стал Адиль Керимли. С конца прошлого года он занимал должность первого замминистра и одновременно исполнял обязанности главы ведомства.

Министерство культуры Азербайджана на постоянной основе возглавил Адиль Керимли, следует из распоряжения президента страны Ильхама Алиева.

Документ опубликован в пятницу на портале главы государства.

Справка

С конца прошлого года Адиль Керимли занимал должность первого замминистра культуры. Одновременно с этим исполнял обязанности главы ведомства.

До этого он в течение 10 лет работал первым заместителем директора Центра Гейдара Алиева.

До этого он на протяжении 10 лет работал в должности первого заместителя директора Центра Гейдара Алиева.

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