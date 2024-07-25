В Азербайджане начала работать миссия ОБСЕ перед выборами в Милли Меджлис

В Баку прибыла миссия ОБСЕ перед выборами в Милли Меджлис. Миссия носит наблюдательный и оценочный характер. По результатам работы будут опубликован отчет.

Миссия БДИПЧ ОБСЕ рада сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в избирательном процессе в Азербайджане, заявил руководитель миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за предстоящими парламентскими выборами в Азербайджане Дитмир Бушати.

По его словам, миссия прибыла в Азербайджанскую Республику на основании обращения Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

«В Азербайджане и до этого во время выборов было осуществлено более 10 подобных миссий, последняя из которых пришлась на президентские выборы. Наша текущая миссия провела встречи в МИД и ЦИК, и мы благодарим их за сотрудничество. Известно, что ОБСЕ представлена в 57 странах-членах. Азербайджан, как и другие страны, взял на себя обязательства в областях прав человека и наблюдения за выборами»

– Дитмир Бушати

Далее он отметил, что основная команда нынешней миссии состоит из 11 человек и будет работать в Баку, однако также они планируют посетить и другие регионы. Кроме того, по словам Бушати, 6 августа в республику прибудут 28 долгосрочных наблюдателей, которые целенаправленно будут отслеживать избирательный процесс на региональном уровне.

После выборов миссия ОБСЕ проведет пресс-конференцию, в ходе которой будут оглашены предварительные выводы по выборам. Затем будет опубликован окончательный отчет.