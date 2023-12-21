В Азербайджане готово материально-техническое обеспечение избирательных участков

В Азербайджане продолжается подготовка в президентским выборам. По словам заместитель заведующего отделом по территориально-организационным вопросам администрации президента Азербайджана Нияза Алиева, вопросы материально-технического обеспечения всех избирательных участков решены.
«Избирательные участки обеспечены надежной связью, бесперебойной электроэнергией. Можно с уверенностью сказать, что на освобожденных от оккупации территориях, а также по всей стране созданы все условия для того, чтобы граждане Азербайджана могли комфортно проголосовать. Будет обеспечено свободное, демократичное и прозрачное проведение выборов»
– Нияз Алиев
Далее он отметил, что к работе полностью готовы 6319 избирательных участков, обеспечена установка веб-камер на 1000 избирательных участках.