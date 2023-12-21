Вестник Кавказа

В Азербайджане готово материально-техническое обеспечение избирательных участков

В Азербайджане готово материально-техническое обеспечение избирательных участков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Избирательные участки в Азербайджане готовы к проведению выборов. Об этом заявил заместитель заведующего отделом по территориально-организационным вопросам администрации президента Азербайджана.

В Азербайджане продолжается подготовка в президентским выборам. По словам заместитель заведующего отделом по территориально-организационным вопросам администрации президента Азербайджана Нияза Алиева, вопросы материально-технического обеспечения всех избирательных участков решены.

«Избирательные участки обеспечены надежной связью, бесперебойной электроэнергией. Можно с уверенностью сказать, что на освобожденных от оккупации территориях, а также по всей стране созданы все условия для того, чтобы граждане Азербайджана могли комфортно проголосовать. Будет обеспечено свободное, демократичное и прозрачное проведение выборов»

– Нияз Алиев

Далее он отметил, что к работе полностью готовы 6319 избирательных участков, обеспечена установка веб-камер на 1000 избирательных участках. 

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