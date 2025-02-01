Вестник Кавказа

В Азербайджане будут издаваться новые журналы по археологии

В Азербайджане будут издаваться новые журналы по археологии
© Фото: НАНА
Президиум Национальной академии наук Азербайджана учредил новый англоязычный журнал "Археология и антропология Азербайджана", который будет издаваться при Институте археологии и антропологии акадамии.

В Азербайджане на очередном заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) учредили новый научный журнал – Azerbaijan Archaeology and Anthropology ("Археология и антропология Азербайджана"), который будет издаваться на английском языке при Институте археологии и антропологии НАНА.

Новое издание необходимо для того, чтобы доводить до мировой научной общественности результаты археологических и антропологических исследований, проводимых институтом в стране, а также популяризации научных достижений азербайджанских ученых в теоретических проблемах археологии, отметил на заседании президент академии, академик Иса Габиббейли, передает АЗЕРТАДЖ.

Журнал станет отличным подспорьем для ученых в публикации их исследований о проводимых археологических раскопках на освобожденных от оккупации исторических землях, новейших достижениях в мировой археологии, а также статей о нумизматике, антропологии и эпиграфике.

Также с целью популяризации материального и культурного наследия Азербайджана и результатов раскопок, проводимых в различных регионах страны, при Институте археологии и антропологии НАНА был учрежден журнал "Археологическое наследие".

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