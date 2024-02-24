Вестник Кавказа

В Азербайджан из Сирии в 2023 году вернулись 60 репатриантов

В Азербайджан из Сирии в 2023 году вернулись 60 репатриантов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В прошлом году в Азербайджан из Сирии вернулись 60 граждан. Всего из Ирака и Сирии было репатриировано 469 детей и женщин.

К омбудсмену Азербайджана обратились ряд лиц, они просили помочь вернуть на родину своих близких родственников, которые стали заложниками боевиков в Ираке и Сирии, сказано в отчете Уполномоченного по правам человека АР.

В нем говорится, что омбудсмен принимала заявителей, сотрудничала с МИД Азербайджана и другими полномоченными госструктурами с целью изучения и решения проблемы и возвращения граждан страны на родину.

В рамках данной работы в 2023 году из Сирии удалось вывезти 60 граждан Азербайджана, включая 13 женщин и 47 детей.

Всего меры правительства страны позволили репатриировать из Сирии и Ирака 469 детей и женщин.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2000 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Более 400 азербайджанцев вернулись на родину из Ирака и Сирии

Более 400 азербайджанцев вернулись на родину из Ирака и Сирии

Из Сирии репатриировались 16 граждан Азербайджана

Из Сирии репатриировались 16 граждан Азербайджана

Стало известно, сколько граждан Азербайджана вернулись из Сирии и Ирака

Стало известно, сколько граждан Азербайджана вернулись из Сирии и Ирака

Вот так сейчас выглядит мавзолей Насими в Алеппо (ФОТО)

Вот так сейчас выглядит мавзолей Насими в Алеппо (ФОТО)

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы