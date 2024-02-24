В Азербайджан из Сирии в 2023 году вернулись 60 репатриантов

В прошлом году в Азербайджан из Сирии вернулись 60 граждан. Всего из Ирака и Сирии было репатриировано 469 детей и женщин.

К омбудсмену Азербайджана обратились ряд лиц, они просили помочь вернуть на родину своих близких родственников, которые стали заложниками боевиков в Ираке и Сирии, сказано в отчете Уполномоченного по правам человека АР.

В нем говорится, что омбудсмен принимала заявителей, сотрудничала с МИД Азербайджана и другими полномоченными госструктурами с целью изучения и решения проблемы и возвращения граждан страны на родину.

В рамках данной работы в 2023 году из Сирии удалось вывезти 60 граждан Азербайджана, включая 13 женщин и 47 детей.

Всего меры правительства страны позволили репатриировать из Сирии и Ирака 469 детей и женщин.