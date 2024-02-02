В аварии с пассажирским автобусом в Турции пострадали 18 человек

В Турции произошла авария с пассажирским автобусом, жертвой которой стал один человек. 18 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

В центральной части Турции на трассе Йозгат-Кайсери возле села Баттал произошла авария с участием автобуса с пассажирами.

В результате ДТП пострадали 18 пассажиров и один человек погиб.

Сообщается, что водитель транспортного средства потерял контроль из-за чего автобус вылетел с дороги и перевернулся.

На место аварии прибыли бригады скорой помощи и полиции.

Отмечается, что транспортное средство шло по маршруту Тарсус-Амасья.