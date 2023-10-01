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В аварии с автобусом в Иране пострадало по меньшей мере 10 человек

В аварии с автобусом в Иране пострадало по меньшей мере 10 человек
В северо-западной части Ирана автобус с пассажирами угодил ДТП. В результате аварии пострадали минимум 10 человек.

В воскресенье, 1 октября в иранской провинции Хамадан, расположенной на северо-западе страны, произошло ДТП с участием автобуса. Об этом пишут местные СМИ.

Согласно предварительной информации, автобус въехал в ограждение, в результате чего серьезно пострадали два пассажира, еще у восьми диагностированы небольшие повреждения.

Всего в салоне транспортного средства находилось 25 человек, четверо из которых являются гражданами Пакистана и еще один иракец.

Причиной случившегося стали технические неполадки.

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