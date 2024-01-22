В АТОР спрогнозировали кратный рост иностранных туристов в России

В ближайшее время въездной туризм в Россию в 2024 году может вырасти в три-четыре раза за счет повышенного интереса к стране у визитеров из Азии – безусловным лидером по числу туристов станет Китай, прогнозируют в АТОР.

Россию в наступившем 2024 году ждет значительный всплеск въездного туризма – он может вырасти три-четыре раза за счет визитеров из стран Азии, сообщает официальный сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР), ссылаясь на вице-президента АТОР, генерального директора туроператора "Интурист" Александра Мусихина.

Рынок уже показал рост в минувшем году – он вырос после снятия антиковидных ограничений, хотя пока говорить о восстановлении еще рано.

"Предварительно, по итогам 2023 года в Россию приехали около 580 тыс иностранцев, указавших целью своего визита "туризм". Но многие из них на самом деле приезжали с бизнес-целями"

- Александр Мусихин

Иностранных туристов привлекали в России дешевый рубль и низкие цены – это сделало их путешествия в Россию дешевле, свою роль сыграло и разрешение на групповые поездки гражданам Китая, въезд которым в большинство стран Европы остался закрыт. Также иностранцев привлекает введение для поездок в Россию электронной визы.

Как полагают эксперты, в нынешнем году первое место в классическом организованном турпотоке в Россию будут занимать туристы из Китая, также свою долю в общем числе путешественников займут гости из Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Индии, Ирана, ОАЭ и других стран Ближнего Востока, которые уже изучили и оценили новое для себя направление.