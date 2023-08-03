Куда поедут россияне отдыхать в 2024 году?

Прогноз по самым популярным туристическим направлениям среди россиян на 2024 год дали в АТОР. В Ассоциации назвали и наиболее популярные места отдыха в 2023 году.

Россияне в целом не изменят своих предпочтений в сфере туризма в 2024 году, заявил вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, в прошлом году по количеству поездок из России лидером с большим отрывом оказалась Турция – туда россияне съездили около 6,3 млн раз. На второй строчке – ОАЭ: в Эмираты было совершено 1,5 млн поездок. Третье место занял Таиланд с 1,482 млн поездок. В топ-5 также вошли Абхазия (около 1,3 млн туров) и Египет (1,2 млн).

Те же самые направления, уверен Мурадян, будут наиболее популярными среди россиян и в текущем году.