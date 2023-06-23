Самая дорогая турпутевка в 2023 году обошлась россиянам в 24 млн рублей

В прошлом году рекордно дорогой туристической путевкой стал тур за 24,5 млн рублей. За эти деньги семья из шести человек проживала в Анталье в течение двух месяцев.

Ассоциация туристических операторов России подвела итоги прошлого года. Самой дорогостоящей туристической путевкой в 2023 году стал тур в Анталью за 24,5 млн рублей. Семья из шести человек отдыхала в турецком люксовом отеле в течение 67 дней.

"24 млн 500 тыс. рублей - семья из шести человек (пять взрослых и один ребенок) отдыхали за эту сумму 67 дней (с апреля по июль) в отеле Maxx Royal Belek Golf Resort 5* (Белек, провинция Анталья) с питанием "ультра все включено". В цену тура входил прямой авиаперелет"

– АТОР

Чуть дешевле обошлась путевка на Мальдивы для семьи, которая состоит из пяти отдыхающих. За 15 дней отдыха туристы отдали свыше 22 млн рублей.

Примерно за такую же стоимость была приобретена путевка на швейцарский горнолыжный курорт Кран-Монтана. Российские туристы отдыхали в течение 8 дней и потратили 22,3 млн рублей.

В АТОР сообщили, что в прошедшем году туристические путевки стоимость от двух до пяти млн рублей не были редкостью. Чаще всего за такую цену приобретают туры на горнолыжные курорты в Европу, а также в люксовые гостиницы в Турции, Таиланде, Черногории и на Мальдивах.