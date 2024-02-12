Вестник Кавказа
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В Астрахани горит жилой дом

В Астрахани горит жилой дом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жилой дом полыхает в Астрахани. Жильцы эвакуированы. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Аварийный жилой дом вспыхнул в Астрахани. Об этом информирует МЧС по региону, отметив, что к моменту прибытия на место пожарных огонь охватил 400 «квадратов».  

«16.02.2024 в 04:59 мин (03:59 мск) в Кировском районе, г. Астрахань, пл. Шаумяна, д. 24, произошло загорание кровли, внутренней отделки жилого дома и вещей б/у на общей площади 400 кв м»

– пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что пожару присвоен ранг повышенный ранг сложности. Также в ведомстве отметили, что дом был частично расселен, тем не менее жильцы были эвакуированы. Пострадавших нет. Тушение огня продолжается.

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