В Астане появился новый яблоневый "Сад памяти"

В столице Казахстана прошла ежегодная международная акция в память о жертвах Великой Отечественной войны, которую провели российские дипломаты – они высадили в Астане яблоневый "Сад памяти".

Сегодня в рамках международной акции в преддверии 80-летия Победы представители посольства России в Казахстане, Русского дома в Астане, общественники и школьники высадили очередной "Сад памяти", который раскинулся у городской средней школы №60.

"Высаживаем саженцы яблонь. Уже за 100 млн саженцев высажены, сегодня мы вносим свой вклад в мемориальную работу по увековечиванию памяти тех, кто принес нам победу. На фронте, в тылу и каждое дерево символизирует одну из многомиллионных жертв этой страшной войны"

- советник-посланник Посольства России в Казахстане Юрий Мельник

У России с Казахстаном общая история, общие интересы и общее будущее. В проведенной акции есть и экологический символизм, поскольку озеленение - задача важная и актуальная, отметил дипломат, передает Sputnik Казахстан

Напомним, международная акция "Сад памяти" проводится по поручению президента России Владимира Путина во всех российских регионах, а также за рубежом, с 2020 года. Каждый год высаживается минимум 27 млн деревьев, по числу жертв Великой Отечественной войны – это символизирует преемственность поколений и увековечивает память защитников Отечества.