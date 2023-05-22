В Ашхабаде работают над улучшением работы Север-Юга

Опубликовано: 9:55, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

В Туркменистане идет работа над упрощением и улучшением перевозок по коридору "Север-Юг". Также Ашхабад намерен предоставить льготы для водителей, включая упрощенные визовые правила и тарифы.

Работы по улучшению и упрощению перевозок по транспортному коридору "Север-Юг" ведутся в Туркменистане, сообщил директор Агентства транспорта и коммуникаций этой страны Мамметхан Чакыев.

Он рассказал о высоком потенциале Туркменистана в логистике транзитных потоков, в частности, о вкладе железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран. По его словам, основной поток по коридору "Север-Юг" в республике протекает через южный погранпереход Серахс на ирано-туркменской границе. Кроме того, отметил глава Агентства, действует переход Акяйла (Туркменистан) - Инчебурун (Иран), который вполне может послужить увеличению объема транзита.

Чакыев подчеркнул, что сегодня Туркменистан работает над использованием станции Артык на туркменской линии Ашхабад-Мары, где уже действует частный грузовой терминал для перевалки грузов. Кроме того, Ашхабад собирается предоставить льготы для водителей, включая упрощение виз и тарифов.