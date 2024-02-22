Вестник Кавказа

В Армении опровергли информацию о договоренности с Францией об обмене разведданными

В Армении опровергли информацию о договоренности с Францией об обмене разведданными
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянское руководство назвало фейком информацию о договоренностях с Францией обмениваться разведданными. Ранее об этом сообщили французские СМИ.

Армения и Франция не договаривались об обмене разведывательными данными. Такое заявление сделал 27 февраля директор Центра информации и общественных связей аппарата армянского премьер-министра.

Гор Царукян подчеркнул, что информация, появившаяся на блог-платформе Agoravox, не соответствует действительности, передает Armenpress.

"В указанном источнике люди могут свободно регистрироваться и публиковать свои новости и статьи, которые не подлежат никакому редактированию, и, следовательно, источник не может считаться достоверным"

– Гор Царукян

Ранее во французских СМИ появилась информация, что в ходе поездки премьер-министра Армении во Францию Службы нацбезопасности двух стран договорились обмениваться разведданным по России, Азербайджану, Турции и Ирану.

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