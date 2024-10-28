В Армении не ждут войны с Азербайджаном в этом году

Армянские разведчики оценивают как невысокую вероятность полномасштабной войны с Азербайджаном в 2025 году, следует из доклада Службы внешней разведки Армении.

Полноценная война между Арменией и Азербайджаном едва ли развернется в будущем году, считают авторы доклада, представленного сегодня Службой внешней разведки Армении.

Его составители, по их же словам, проанализировали ряд фактов и явлений, а также определенную информацию. Они уверены, что вероятность начала новой войны с Азербайджаном по инициативе Баку крайне низкая.

В то же время в докладе утверждается, что в текущем году остается риск эскалации ситуации на границе, но в локальном масштабе. В СВР РА уточнили, что этому могут способствовать отсутствие на данный момент мирного договора и межгосударственных отношений между странами.

Армения и ОДКБ

Часть отчета доклада посвящена взаимоотношениям Еревана и ОДКБ. В ней высказываются сомнения в том, что условия, которые привели к заморозке Арменией своего участия в организации в прошлом году, едва ли изменятся в нынешнем.

Условия эти в СВР РА определили как "неспособность (нежизнеспособность) ОДКБ реагировать на проблемы Южного Кавказа".

Верить ли армянской разведке?

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что прогнозы СВР расходятся с официальной позицией правительства Пашиняна, мотивирующего милитаризацию Армении в послевоенное время некими угрозами безопасности.

"Как мы знаем, Никол Пашинян периодически ссорится с генералитетом, и любые прогнозы разведки могут быть им отвергнуты. Вполне возможно, что сейчас армянская СВР будет жестоко наказана за то, что дала информацию не совпадающую с генеральной линией премьер-министра. Напомню, что Пашинян периодически заявляет об угрозах безопасности Армении, требующих перевооружения армии, а из доклада СВР следует, что таких угроз нет. Вряд ли правительство хотело бы, чтобы такой прогноз вышел наружу", - прежде всего сказал он.

"Второй момент – это прогноз только на 2025 год. Что позволяет правительству Пашиняна объявить, что милитаризация проводится с учетом долгосрочных перспектив армянской безопасности. Дальше ведь будет 2026 год – год парламентских выборов в Армении. О долгой перспективе в докладе армянской разведки ничего не сказано. Поэтому заявление СВР РА стоит рассматривать как тактическое. Наверное, оно было действительно профессиональным, не политическим, отражающим объективную реальность тех людей, кто занимается проблемами безопасности Армении – однако политики продолжат жить в своем мире спекуляций", - подчеркнул Дмитрий Солонников.

Будет ли Армения нападать на Азербайджан?

Доклад СВР Армении не исключает обратный сценарий – нападение армянской армии на позиции Азербайджана. "Однако такое решение будет приниматься не Арменией. Никол Пашинян здесь будет действовать в рамках той необходимости, которую ему станут диктовать из-за рубежа. Если там посчитают, что им нужна региональная война на Южном Кавказе, тогда Армения устроит боевые действия. Причем целью не обязательно будет Азербайджан. Возможно давление на Иран, когда новый армяно-азербайджанский конфликт приводит к размещению в Армении огромного количества европейских войск, а те угрожают прямым военным ударом по Ирану", - сообщил Дмитрий Солонников.

"Возможна и провокация нового армяно-азербайджанского конфликта с целью ослабления международных позиций Азербайджана. Также может быть организована попытка втянуть Россию в войну на Южном Кавказе. Посмотрим, какой из трех сценариев захотят устроить зарубежные политики, которые на самом деле управляют сейчас Арменией. Если они сочтут, что им эта война для чего-то нужна, Никол Пашинян выполнит задание и начнет боевые действий против Азербайджана. Если посчитают, что нет выгоды от новой войны, ее не будет. Сам Пашинян тут решения не принимает", - заключил Дмитрий Солонников.