В Японском саду в Краснодаре поселится китайский дракон

В скором времени в зеркальном пруду краснодарского Японского сада появится новый обитатель – правда, родом он не из Японии, а из Китая – это будет символ нового 2024 года – зеленый деревянный дракон.

В зеркальном пруду Японского сада в Краснодаре теперь будет жить новый арт-объект родом из Китая – тот самый символ наступившего 2024 года деревянный дракон, сообщает на своей официальной странице в Telegram-канале городской парк "Краснодар".

"А вот и тот самый сюрприз! Смотрите, кто скоро поселится в зеркальном пруду Кагамиикэ? Интересно, как будет выглядеть целиком? Совсем скоро узнаете"

- Telegram-канал парка "Краснодар"

Любопытно, что по канонам восточного календаря дракон должен быть зеленым или бирюзовым, однако кубанский дракон будет скорее терракотовым – впрочем, пока по одной его голове судить трудно, передает "АиФ-Юг".

Впрочем, сейчас в Японском саду пока безлюдно - из-за гололеда и мороза очередь в него исчезла, а весь парк стоит в снегу. Но, зная капризы погоды на Кубани, можно предположить, что это ненадолго.