В Алматы "позеленела" река Каргалы

В казахстанском мегаполисе Алматы ищут виновных в загрязнении реки Каргалы, сообщили в акимате мегаполиса.
Причина тревоги руководства города – позеленевшая вода реки Каргалы на протяжении нескольких городских кварталов, отметили городские власти, передает Sputnik Казахстан.
"Предположительно, с моста в русло могло быть сброшено зеленое химическое вещество. Управление экологии и окружающей среды Алматы обследовало участок"
- акимат Алматы
Пока неясно, что за вещество попало в воду и какова его концентрация, пробы воды для лабораторных исследований уже отобрали департаменты экологии и санитарно-эпидемиологического контроля города, сегодня они совместно с Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией будут устранять последствия.