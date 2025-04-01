Вестник Кавказа

В Алматы "позеленела" река Каргалы

В Алматы "позеленела" река Каргалы
© Фото: пресс-служба акима Алматы
Казахстанские экологи бьют тревогу – в крупнейшем мегаполисе страны Алматы внезапно "позеленела" вода реки Каргалы, протекающей через город, причины этого пытаются найти санэпидемиологи.

В казахстанском мегаполисе Алматы ищут виновных в загрязнении реки Каргалы, сообщили в акимате мегаполиса.

Причина тревоги руководства города – позеленевшая вода реки Каргалы на протяжении нескольких городских кварталов, отметили городские власти, передает Sputnik Казахстан.

"Предположительно, с моста в русло могло быть сброшено зеленое химическое вещество. Управление экологии и окружающей среды Алматы обследовало участок"

- акимат Алматы

Пока неясно, что за вещество попало в воду и какова его концентрация, пробы воды для лабораторных исследований уже отобрали департаменты экологии и санитарно-эпидемиологического контроля города, сегодня они совместно с Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией будут устранять последствия.

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