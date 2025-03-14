В Алматинской области продлили лавинную опасность на неделю

На семь дней продлена лавинная опасность в горах Алматинской области.
Опасность схода лавины в Алматинской области Казахстана сохранится в течение недели, отметили в ДЧС области.
Лавинная угроза будет сохранять актуальность с 24 по 30 марта этого года.
"ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности"
– ДЧС региона
Отметим, что об угрозе схода лавины в области власти сообщали с 17 марта.
Также власти предупредили о необходимости избегать выхода на лед, который стал значительно тоньше.
На 25 марта в Алматинской области прогнозируются снегопад и дожди.