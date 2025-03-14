Вестник Кавказа

В Алматинской области продлили лавинную опасность на неделю

В Алматинской области продлили лавинную опасность на неделю
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На семь дней продлена лавинная опасность в горах Алматинской области.

Опасность схода лавины в Алматинской области Казахстана сохранится в течение недели, отметили в ДЧС области. 

Лавинная угроза будет сохранять актуальность с 24 по 30 марта этого года. 

"ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности"

– ДЧС региона

Отметим, что об угрозе схода лавины в области власти сообщали с 17 марта. 

Также власти предупредили о необходимости избегать выхода на лед, который стал значительно тоньше. 

На 25 марта в Алматинской области прогнозируются снегопад и дожди.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
735 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

НПЗ в Актау увеличит производство битума на 50%

НПЗ в Актау увеличит производство битума на 50%

В Мекку из Астаны вылетел первый прямой авиарейс с паломниками

В Мекку из Астаны вылетел первый прямой авиарейс с паломниками

Рейсы Алматы-Лондон перенесены из-за пожара в Хитроу

Рейсы Алматы-Лондон перенесены из-за пожара в Хитроу

Работу высокогорного катка Медео продлили из-за Новруза

Работу высокогорного катка Медео продлили из-за Новруза

Казахстан будет развивать газовую инфраструктуру с Туркменистаном

Казахстан будет развивать газовую инфраструктуру с Туркменистаном

Мошенники в Астане продавали несуществующие &quot;красивые&quot; автономера

Мошенники в Астане продавали несуществующие "красивые" автономера

Казахстанцы до конца года смогут без виз отдохнуть в Омане и Черногории

Казахстанцы до конца года смогут без виз отдохнуть в Омане и Черногории

Крупнейшему оператору связи Казахстана нужно снизить цены на интернет

Крупнейшему оператору связи Казахстана нужно снизить цены на интернет

Президент Казахстана оценил итоги разговора Путина и Трампа

Президент Казахстана оценил итоги разговора Путина и Трампа

В Казахстане отравились 10 воспитанников частного детского центра

В Казахстане отравились 10 воспитанников частного детского центра

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы