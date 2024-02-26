В Акмолинской области ждут наводнений после снежной зимы

Акмолинская область экстренно готовится к весеннему разливу рек, который начнется уже через неделю. Аким области приказал срочно вывезти снег из городов и сел и проверить состояние мостов и гидротехники.

Глава Акмолинской области Казахстана Марат Ахметжанов объявил режим повышенной готовности для всех инфраструктурных служб – в области с конца следующей недели ожидают резкого повышения уровня воды в реках в связи с весенним потеплением на фоне снежной зимы.

Особенно тяжелую ситуацию специалисты прогнозируют в Аршалинском, Астраханском, Атбасарском, Сандыктауском и Целиноградском районах. Ахметжанов распорядилась за неделю запустить полноценную работу оперштаба для борьбы с ожидаемыми подтоплениями.

"Необходимо обеспечить проведение мониторинга прохождения паводковых вод через водопропускные сооружения, расположенные вдоль автомобильных и железнодорожных магистралей, и организовать круглосуточные посты наблюдения за уровнем воды в руслах рек, дождевых канальных стоках"

– Марат Ахметжанов

Также руководитель области распорядился ускорить вывоз снега из городов и сел, проверить состояние мостов и гидротехники.

По оценкам областных властей, Акмолинской области должно хватить бюджетных финансов для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, и ликвидации их последствий. Всего на защиту населении и инфраструктуры от разлива рек планируется направить почти 2,5 тыс человек и более 1 тыс единиц спецтехники, пишет Спутник-Казахстан.