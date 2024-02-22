Иран захлестнули наводнения

В Иране прошли сильные снегопады, которые впоследствии привели к серьезным наводнениям. Особенно пострадала провинция Систан и Белуджистан на юго-востоке ИРИ, где под водой оказались дома и объекты инфраструктуры.

Юго-восток Ирана буквально захлестнули наводнения. Ранее здесь отмечались сильные снегопады. Кроме того, низкая температура и дополнительные осадки привели к образованию ледяных пробок, которые блокировали естественный сток воды в реках.

На фоне повышения температуры началось резкое таяние снега, что привело к росту уровня воды в водоемах, и, как следствие, к наводнениям.

Власти затопленных населенных пунктов сообщают о том, что в ближайшее время будут приняты меры по откачке воды. В дальнейшем планируется улучшить системы водоотведения и дренажа, чтобы обеспечить эффективное отведение воды во время таяния снегов и сильных дождей.