Вестник Кавказа

В Ахты откроют гостиничный комплекс

Номер в отеле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В дагестанском селе Ахты появится новый гостиничный комплекс. Также в ближайшее время будет реконструирована древняя крепость.

В селе Ахты планируется провести крупные инвестиции в развитие туристической инфраструктуры. По информации из открытых источников, в муниципалитете будет построен гостиничный комплекс на сумму впечатляющую в 300 миллионов рублей. Этот комплекс будет включать в себя 50 номеров, предназначенных для размещения туристов и гостей.

Гостиничный комплекс в Ахты: новый шаг в развитии туризма

Построенный гостиничный комплекс станет значимым элементом инфраструктуры для развития туризма в регионе. Современные удобства, комфортабельные номера и качественное обслуживание привлекут как отдыхающих, так и деловых путешественников. Это позволит увеличить поток туристов, создать новые рабочие места и способствовать развитию экономики муниципалитета.

Реконструкция крепости XIX века в селе Ахты

Для дополнительного привлечения туристов в селе Ахты запланирована реконструкция крепости XIX века. На этот проект будет выделено около 2 миллиардов рублей. Реставрация и сохранение исторического наследия региона играют важную роль в привлечении туристов и сохранении культурного наследия.

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