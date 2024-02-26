Вестник Кавказа

Побережье Каспия застроят гостиницами

Побережье Каспия застроят гостиницами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане будет построено 28 гостиниц, санаторий и всероссийский детский центр. Эти объекты будут расположены на территории особой экономической зоны "Каспийский прибрежный кластер", которая создается в регионе.

Один из красивейших регионов России – Дагестан – привлечет туристов новыми комфортабельными гостиницами, которые в ближайшее время будут построены на побережье Каспия. Строительство ведется в рамках развития особой экономической зоны "Каспийский прибрежный кластер", созданной для привлечения инвестиций и развития туристической инфраструктуры на побережье Каспия.

"Республикой совместно с Минэкономразвития России и институтом развития "Кавказ.РФ" ведется работа по созданию туристско-рекреационной особой экономической зоны "Каспийский прибрежный кластер" на территории Дербентского района и всероссийского детского центра. По проекту предполагается строительство 28 гостиниц, санатория, культурно-познавательных объектов, марины, а это 14 500 мест размещения, более 8 000 рабочих мест"

– министр по туризму Дагестана Эмина Мерданова

Гостиницы будут соответствовать высоким стандартам и предложат различные варианты размещения – от номеров эконом-класса до люксов. Санаторий будет предоставлять широкий спектр медицинских услуг.

В министерстве также напомнили, что в последние годы туризм стал одной из приоритетных отраслей развития региона, и власти Дагестана активно работают над созданием комфортных условий для туристов.

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