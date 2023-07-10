РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В аэропорту «Гейдар Алиев» экстренно сели два самолета

В аэропорту «Гейдар Алиев» экстренно сели два самолета
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
За минувшие сутки два самолета совершили нештатные посадки в «Аэропорту Гейдар Алиев». Первая была связана с неблагоприятной для приземления погодой, а вторая – с болезнью пассажира.

Два самолета совершили нештатную посадку в «Аэропорту Гейдар Алиев». Первый борт, выполнявший рейс из Баку в Нахчыван вернулся в место вылета в связи с сильным ветром, из-за которого было принято решение вернутся. После того, как ветер несколько стих, пассажиры вылетели в Нахычван.

Второй инцидент связан с авиарейсом из Стамбула в Хошимин. Экипаж борта запросил экстренную посадку в азербайджанском аэропорту в связи с плохим самочувствием пассажира на борту. После приземления пассажир был передан в руки врачей и доставлен в одну из бакинских больниц.

Самолет турецких авиалиний вернулся в аэропорт из-за происшествия на кухне

Самолет турецких авиалиний вернулся в аэропорт из-за происшествия на кухне

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
965 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version