РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Самолет турецких авиалиний вернулся в аэропорт из-за происшествия на кухне

Самолет турецких авиалиний вернулся в аэропорт из-за происшествия на кухне
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вылетевший в Стамбул лайнер турецкой авиакомпании вернулся в Германию из-за задымления. Пассажиров доставят в Турцию другим рейсом.

Самолет Turkish Airlines вернулся в аэропорт Гамбурга из-за дыма на борту. Об этом пишут турецкие СМИ.

Лайнер вылетел из Гамбурга в Стамбул в четверг утром. В какой-то момент на кухне самолета произошло задымление, в результате чего клубы дыма проникли в салон и охватили все воздушное судно.

После этого самолет вернулся в Германию.

В ходе проведенной проверки серьезных проблем на борту обнаружено не было. Пассажиров доставят в Стамбул другим рейсом.

Из Петербурга в Стамбул: Turkish Airlines вводит новые рейсы

Из Петербурга в Стамбул: Turkish Airlines вводит новые рейсы

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
700 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version