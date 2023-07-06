Самолет турецких авиалиний вернулся в аэропорт из-за происшествия на кухне

Опубликовано: 21:41, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вылетевший в Стамбул лайнер турецкой авиакомпании вернулся в Германию из-за задымления. Пассажиров доставят в Турцию другим рейсом.

Самолет Turkish Airlines вернулся в аэропорт Гамбурга из-за дыма на борту. Об этом пишут турецкие СМИ.

Лайнер вылетел из Гамбурга в Стамбул в четверг утром. В какой-то момент на кухне самолета произошло задымление, в результате чего клубы дыма проникли в салон и охватили все воздушное судно.

После этого самолет вернулся в Германию.

В ходе проведенной проверки серьезных проблем на борту обнаружено не было. Пассажиров доставят в Стамбул другим рейсом.