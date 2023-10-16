В Адыгее открылся новый крупный крупный логистический центр

Опубликовано: 20:57, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Инвестор "Ромекс Group" сегодня сдал в эксплуатацию в Адыгее грандиозный логистический центр, который будет арендовать маркетплейс "Озон".

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сегодня принял участие в церемонии открытия последней, третьей, очереди логистического центра "Озон" в Теучежском районе республики, сообщает пресс-служба главы региона.

Крупный склад, в котором будут храниться продовольственные и бытовые товары, строители возводили полтора года – теперь его будет арендовать маркетплейс "Озон". Логистический центр раскинулся на площади более 107 тыс кв м, а его строительство обошлось в 6,2 млрд рублей. Для многих жителей республики он станет новым местом работы – всего здесь будут трудиться около 2 тыс человек, передает "АиФ-Ставрополье".

Это не первый масштабный объект, возводимый инвестором "Ромекс Group" – в Адыгее уже работают два распределительных центра для Х5 Retail Group, вместе с властями региона она создала многофункциональный парк "Ромекс-Теучежский" рядом с Адыгейском.

Мурат Кумпилов поблагодарил компанию, поручив Минэкономразвития республики рассказать о новых возможностях бизнесменам, а Минтруду - готовить кадры для работы в новом центре.