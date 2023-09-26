В Адыгее обновят популярные парковые зоны

Опубликовано: 6:25, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В будущем 2024 году власти Адыгеи благоустроят две парковые зоны, которые пользуются особой популярностью у гостей и жителей региона – это майкопская лесопарковая зона "Мэздах" и парк отдыха в Адыгейске.

В планах руководства Адыгеи в будущем 2024 году - благоустройство двух зон отдыха, которые пользуются заслуженной популярностью у жителей, написал в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

"В следующем году будут благоустроены лесопарковая зона "Мэздах" в Майкопе и парк отдыха в Адыгейске. На эти цели будет направлено более 250 млн рублей"

- Мурат Кумпилов

Благоустройство любимых мест отдыха жителей и гостей Адыгеи будет проводиться с апреля по декабрь 2024, однако только ими дело не ограничится – всего в республике будут обновлены 12 общественных и 30 дворовых территорий, ровно столько же их было обновлено и в текущем 2023 году, а в Майкопе появилась новая зона отдыха возле Государственной филармонии.

"Поручил муниципалитетам оперативно разработать проектно-сметную документацию и до конца текущего года провести необходимые процедуры по выбору подрядных организаций. Важно и в 2024 году сохранить набранные темпы, а также качество работ"

- Мурат Кумпилов.