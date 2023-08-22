Столицу Адыгеи к зиме украсят 50 умных остановок

Уже этой зимой жителям столицы Адыгеи будет намного комфортнее ожидать общественный транспорт, чтобы добраться до нужного места – в этом им помогут 50 новых "умных" остановок, которые будут не только теплыми, но и позволят подзарядить гаджет, пообщаться в бесплатном Wi-Fi и узнать, через сколько подойдет автобус нужного маршрута.
Аукцион на установку таких павильонов, который МКУ "Благоустройство" провело еще в июле, выиграла местная компания, которая смогла предложить более выгодные условия по сравнению с коллегами из Ростова-на-Дону, сообщает ФАС республики.
"Работы по монтажу остановочных павильонов должны быть закончены до конца ноября текущего года"
- ФАС Адыгеи
Как обещают подрядчики, их павильоны будут оборудованы не только обогревателями и кондиционерами, но и бесплатными точками доступа к беспроводной сети интернета Wi-Fi, разъемами USB для зарядки всевозможных гаджетов, а также системой видеонаблюдения. Но, пожалуй, самое главное новшество – интерактивное информационное табло, которое не только проинформирует о расписании движения общественного транспорта, но и позволит отследить его движение по маршруту в режиме реального времени.