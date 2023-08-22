Столицу Адыгеи к зиме украсят 50 умных остановок

Опубликовано: 13:04, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба МинЖКХ по Ставрополью

Власти Майкопа решили вплотную заняться городской инфраструктурой, и уже к наступлению зимы установят в столице Адыгеи 50 "умных" остановок, чтобы пассажирам общественного транспорта было тепло, удобно и комфортно ждать его.

Уже этой зимой жителям столицы Адыгеи будет намного комфортнее ожидать общественный транспорт, чтобы добраться до нужного места – в этом им помогут 50 новых "умных" остановок, которые будут не только теплыми, но и позволят подзарядить гаджет, пообщаться в бесплатном Wi-Fi и узнать, через сколько подойдет автобус нужного маршрута.

Аукцион на установку таких павильонов, который МКУ "Благоустройство" провело еще в июле, выиграла местная компания, которая смогла предложить более выгодные условия по сравнению с коллегами из Ростова-на-Дону, сообщает ФАС республики.

"Работы по монтажу остановочных павильонов должны быть закончены до конца ноября текущего года"

- ФАС Адыгеи

Как обещают подрядчики, их павильоны будут оборудованы не только обогревателями и кондиционерами, но и бесплатными точками доступа к беспроводной сети интернета Wi-Fi, разъемами USB для зарядки всевозможных гаджетов, а также системой видеонаблюдения. Но, пожалуй, самое главное новшество – интерактивное информационное табло, которое не только проинформирует о расписании движения общественного транспорта, но и позволит отследить его движение по маршруту в режиме реального времени.