Опубликовано: 14:38, 21 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Море привлекает туристов в Абхазию летом, горы - круглый год. Развивать горный туризм в Абхазии нужно с сохранением самобытности, считает эксперт "Красной Поляны".

Абхазия привлекает туристов не только морем, но и горами. О том, как грамотно развивать горный туризм в республике, рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Красная Поляна" Лев Шагаров.

Прежде всего он отметил, что "Красная поляна" строилась быстро, потому природе был нанесен значительный ущерб, сейчас ведутся восстановительные работы. В Абхазии этих проблем можно избежать, если подойти к работам комплексно. Власти Абхазии должны разработать требования к объектам строительства в особо охраняемых зонах, это поможет уберечь природу - то, за чем в республику едут туристы, считает Шагаров.

Рицинский реликтовый национальный парк - одно из популярных направлений для отдыха в горах, создавая инфраструктуру, не нарушающую природного ландшафта, а также привлекая гостей местными специалитетами, блюдами из локальных продуктов, можно будет успешно прийти к устойчивому туризму.

"Надо изучать природу, и с учетом этих знаний организовывать туризм в горах. Когда грамотно подходишь к этому вопросу, то можно найти баланс"

– Шагаров

По мнению эксперта, которым он поделился с радио Sputnik, Абхазия, развивая горный туризм, должна:

брать во внимание опыта коллег из других стран,

готовить кадры,

сохранять самобытность.

"То есть, грубо говоря, развивая туризм на природных территориях Абхазии, нужно вплетать туда не только знакомство с природой, но еще и знакомство с культурой, в том числе, с нематериальным наследием в виде кухни”

– Шагаров