Вестник Кавказа

В Абхазии найдены уцелевшие экспонаты Национальной картинной галереи

В Абхазии найдены уцелевшие экспонаты Национальной картинной галереи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На месте сгоревшего здания Союза художников Абхазии найдены работы, которые принадлежали фонду Национальной галереи республики.

При расчистке места, где раньше находился Союз художников Абхазии, были обнаружены предметы главной картинной галереи республики. Об этом рассказал глава галереи Сурам Сакания.

По его словам, были извлечены знаковые экспонаты, которые выставлялись на международных выставках.

«Сегодняшний день можно назвать удачным. До этого мы находили керамические работы Валентины Хурхумал – небольшие фигурки, а также декоративную вазу Вячеслава Хурхумал. Сегодня была найдена самая знаковая работа Валентины Хурхумал – скульптурная композиция «Маленькие наездники». Это известная работа. Она не раз представлялась на различных выставках, как в Абхазии, так и за рубежом»

- Сурам Сакания

Также уточняется, что были найдены произведения Александра Чачба-Шервашидзе. В их числе – «Мадемуазель Бессон» и «Женщина в красной шляпе». Кроме этого, обнаружены несколько набросков интерьера для театров и зарисовки костюмов.

Пожар в здании, где располагалась галерея произошел в январе этого года. В результате происшествия был уничтожен почти весь фонд галереи, который насчитывал несколько тысяч произведений. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1665 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Абхазия сдаст России дворец принца Ольденбургского

Абхазия сдаст России дворец принца Ольденбургского

Аэропорту в Абхазии не хватает выделенной территории

Аэропорту в Абхазии не хватает выделенной территории

Треть метра снега выпало в Рицинском заповеднике в Абхазии

Треть метра снега выпало в Рицинском заповеднике в Абхазии

Восстановление полетов из России в Абхазию оценили в 12 млрд рублей

Восстановление полетов из России в Абхазию оценили в 12 млрд рублей

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы