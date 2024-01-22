В Абхазии найдены уцелевшие экспонаты Национальной картинной галереи

На месте сгоревшего здания Союза художников Абхазии найдены работы, которые принадлежали фонду Национальной галереи республики.

При расчистке места, где раньше находился Союз художников Абхазии, были обнаружены предметы главной картинной галереи республики. Об этом рассказал глава галереи Сурам Сакания.

По его словам, были извлечены знаковые экспонаты, которые выставлялись на международных выставках.

«Сегодняшний день можно назвать удачным. До этого мы находили керамические работы Валентины Хурхумал – небольшие фигурки, а также декоративную вазу Вячеслава Хурхумал. Сегодня была найдена самая знаковая работа Валентины Хурхумал – скульптурная композиция «Маленькие наездники». Это известная работа. Она не раз представлялась на различных выставках, как в Абхазии, так и за рубежом»

- Сурам Сакания

Также уточняется, что были найдены произведения Александра Чачба-Шервашидзе. В их числе – «Мадемуазель Бессон» и «Женщина в красной шляпе». Кроме этого, обнаружены несколько набросков интерьера для театров и зарисовки костюмов.

Пожар в здании, где располагалась галерея произошел в январе этого года. В результате происшествия был уничтожен почти весь фонд галереи, который насчитывал несколько тысяч произведений.