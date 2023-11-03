В 2025 году пенсия по старости в России составит 24 тыс рублей

До конца 2025 года прогнозируется рост пенсии по старости до 24 тыс рублей. Размер начислений в следующем году вырастет на 7,5%.

Ожидаемая величина пенсии по старости в России составит 24 тыс рублей в следующем году, величина социальной пенсии при этом составит почти 15 с половиной тысяч рублей, об этом заявлено в проекте бюджета Социального фонда РФ.

Размер страховой пенсии по старости будет увеличен на 1683 рубля, социальные выплаты получат прибавку почти на 2 тысячи рублей (1 981 рубль).

Всего в стране насчитывается около 41 млн пенсионеров, из которых 33 млн относятся к неработающим, чуть менее 8 млн – к занятым.