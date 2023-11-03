Вестник Кавказа

В 2025 году пенсия по старости в России составит 24 тыс рублей

В 2025 году пенсия по старости в России составит 24 тыс рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
До конца 2025 года прогнозируется рост пенсии по старости до 24 тыс рублей. Размер начислений в следующем году вырастет на 7,5%.

Ожидаемая величина пенсии по старости в России составит 24 тыс рублей в следующем году, величина социальной пенсии при этом составит почти 15 с половиной тысяч рублей, об этом заявлено в проекте бюджета Социального фонда РФ.  

Размер страховой пенсии по старости будет увеличен на 1683 рубля, социальные выплаты получат прибавку почти на 2 тысячи рублей (1 981 рубль). 

Всего в стране насчитывается около 41 млн пенсионеров, из которых 33 млн относятся к неработающим, чуть менее 8 млн – к занятым.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1155 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Повышение пенсий ожидается в Грузии

Повышение пенсий ожидается в Грузии

Пенсии работающих пенсионеров станут больше

Пенсии работающих пенсионеров станут больше

Какие законы вступят в силу с 1 апреля 2024 года в России?

Какие законы вступят в силу с 1 апреля 2024 года в России?

Социальные пенсии в РФ повысят на 7,5%

Социальные пенсии в РФ повысят на 7,5%

Казахстанцы заранее готовятся к жизни на пенсии

Казахстанцы заранее готовятся к жизни на пенсии

Города Кубани названы желанными для переезда российских пенсионеров

Города Кубани названы желанными для переезда российских пенсионеров

Азербайджан проиндексировал и увеличил пенсии на 11,2%

Азербайджан проиндексировал и увеличил пенсии на 11,2%

В Азербайджане вырастут пенсии на 11%

В Азербайджане вырастут пенсии на 11%

Грузия выделит $2,4 млрд на социальную поддержку граждан

Грузия выделит $2,4 млрд на социальную поддержку граждан

В Грузии существенно поднимут пенсии экс-сотрудникам силовых структур

В Грузии существенно поднимут пенсии экс-сотрудникам силовых структур

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы