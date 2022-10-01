Вестник Кавказа

"Южный газовый коридор" вышел в Сербию

"Южный газовый коридор" вышел в Сербию
© Фото: Сайт президента Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев принял участие в запуске интерконнектора «Сербия-Болгария», по которому эти страны смогут получать газ из Азербайджанской Республики.

Глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня прилетел в Сербию с деловым визитом.

Президент АР поучаствовал в запуске газового интерконнектора «Сербия-Болгария», с помощью которого будет осуществляться отправка азербайджанского сжиженного природного газа.

Отмечается, что в запуске также приняли участие главы Болгарии и Сербии Румен Радев и Александр Вучич.

Интерконнектор «Сербия-Болгария» расположен в сербском городе Ниш, который расположен поблизости от госграницы с Болгарией. Этот маршрут является частью «Южного газового коридора».

Ранее Сербия заключила договор с АР на поставку 400 млн кубометров газа до конца 2024 года по новому маршруту.

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