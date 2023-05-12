УзЛиДеП предложит Мирзиеева на пост президента

Опубликовано: 21:43, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Партия власти - УзЛиДеП - определилась со своим кандидатом в президенты. Она выдвинет кандидатуру действующего лидера.

Узбекистанская Либерально-демократическая партия сегодня приняла решение по кандидату на выборах, которые состоятся в первой половине июля. Она решила выдвинуть в качестве кандидата на пост президента действующего главу государства.

Вопрос обсуждался на прошедшем сегодня пленуме политсовета УзЛиДеП. Он был организован во внеочередном порядке. По итогам обсуждений участники мероприятия решили рекомендовать на пост главы государства кандидатуру Шавката Мирзиеева, пишет ТАСС.

Досрочные выборы президента Узбекистана

Граждане Узбекистана будут выбирать главу государства досрочно.

Согласно закону, подписанному действующим президентом, выборы намечены на 9 июля.

Референдум в Узбекистане 2023

Напомним, в конце апреля жители Узбекистана приняли участие в референдуме, в ходе которого им предстояло одобрить обновленную конституцию.

Нововведения были приняты. Теперь:

один президентский срок составляет семь лет, ранее главу государства выбирали каждые пять лет;

сам Мирзиеев сможет снова претендовать на пост главы государства, хотя политик сейчас возглавляет РУз второй срок подряд.