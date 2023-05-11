Названа дата досрочных выборов президента Узбекистана

С 28 июня по 5 июля в Узбекистане пройдут досрочные выборы президента. Проголосовать может избиратель, который не имеет возможности в день выборов находиться по месту жительства.
В пресс-службе Центральной избирательной комиссии Узбекистана сообщили о том, что досрочные выбор президента республики пройдут с 28 июня по 5 июля.
Основной день выборов лидера республики – 9 июля.
"В соответствии с утвержденным ЦИК календарный планом избирательной компании досрочное голосование на досрочных выборах президента Узбекистана пройдет с 28 июня по 5 июля"
– пресс-служба ЦИК
В ЦИК уточнили, что согласно избирательному кодексу, досрочно проголосовать может избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства.