Вестник Кавказа

Узбекские электромобили подешевеют за счет локализации

Узбекские электромобили подешевеют за счет локализации
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Производители электромобилей в Узбекистане смогут достойно проявить себя и выдержать конкуренцию на рынке после вступления страны в ВТО, если сумеют увеличить локализацию производства, подчеркнул президент.

Выпускаемые в Узбекистане электромобили станут более дешевыми, а значит конкурентоспособными благодаря увеличению степени локализации, рассказали в пресс-службе президента Узбекистана.

Шавкату Мирзиееву представили информацию о ключевых задачах узбекского автопрома на следующий год.

Глава государства обратил внимание на тот факт, что Узбекистан войдет в состав ВТО, и местные автопроизводители столкнутся с серьезной конкуренцией. Чтобы их продукция занимала достойное место на рынке, необходимо повысить качество и уровень локализации.

В качестве примера были приведены электромобили BYD: шесть десятков деталей для них будут локализованы в следующем году, что снизит их себестоимость.

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