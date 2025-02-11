Вестник Кавказа

Узбекистанца вернули на родину после перенесенного в Мекке инсульта

Узбекистанца вернули на родину после перенесенного в Мекке инсульта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Узбекские дипломаты помогли узбекистанцу, перенесшему инсульт в Мекке, вернуться на родину – он проходил лечение в арабской больнице, однако принял решение вернуться на родину.

Гражданину Узбекистана, тяжело заболевшему в Саудовской Аравии, дипломаты помогли вернуться на родину, сообщает Генконсульство Узбекистана в Джидде.

Гражданин Узбекистана приехал в Саудовскую Аравию для совершения умры, но его поразил инсульт: мужчину госпитализировали в больницу King Abdulaziz Hospital для лечения, передает Podrobno.uz.

Гражданин попросил дипломатов помочь ему в оформлении документов, связанных с возвращением в Узбекистан, и после проделанной дипломатами работы он смог вернуться домой, сейчас он продолжает лечение уже в Ташкенте.

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