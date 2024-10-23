Узбекистан стал одним из крупнейших покупателей электромобилей

Узбекистан в минувшем 2024 году стал одним из крупнейших импортеров электромобилей среди стран Центральной Азии – большая часть машин была закуплена в Китае.

В минувшем 2024 году Узбекистан импортировал 24 095 электромобилей на сумму $224,8 млн, став одним из лидеров Центральной Азии по их закупкам, говорится в сообщении Агентства статистики страны.

Львиную долю электротранспорта в Узбекистан поставили автопроизводители КНР: на их долю пришлось 23982 электромобиля, а вот объемы импорта из других стран значительно ниже: даже из соседнего Казахстана ввезли всего 51 электромобиль.

Поставки электрокаров из других стран вообще стали единичными - из Гонконга импортировано 17 электромобилей, из Германии – 15, из ОАЭ – 13, из США – всего 10.