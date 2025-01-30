Вестник Кавказа

Узбекистан начнет строительство Трансафганской железной дороги в этом году

Узбекистан начнет строительство Трансафганской железной дороги в этом году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Строительство Трансафганской железной дороги должно начаться со стороны Узбекистана в этом году. Протяженность магистрали составит более 570 км.

Узбекистан планирует в этом году начать создание Трансафганской железной дороги, которая свяжет республику с Афганистаном и Пакистаном, сообщил министр транспорта Илхом Махкамов. 

"Если в конце прошлого года был дан старт строительным работам в рамках проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, который реализуется по инициативе уважаемого президента, то и в этом году предусмотрен старт строительства Трансафганской железной дороги"

– Илхом Махкамов

Сообщается, что в рамках проекта ожидается продление 80-километрового участка, который проходит через Афганистан, для создания коммуникации с портами Пакистана и Ирана. 

Отметим, что проект Трансафганской железной дороги должен был начать реализовываться в 2021 году, однако из-за смены власти в Афганистане строительство было перенесено на более поздний срок. Строительство магистрали протяженностью более 570 км оценивается в $5-6 млрд.

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