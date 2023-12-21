Узбекистан продает футбольный клуб "Пахтакор"

В Узбекистане выставили на продажу 100% акций легендарного футбольного клуба "Пахтакор" – он будет продан через электронную торговую платформу E-auksion.

В Узбекистане выставлены на продажу 100% активов самого титулованного футбольного клуба страны "Пахтакор", сообщает пресс-служба узбекского агентства по управлению государственными активами (АУГА).

Программа приватизации футбольных клубов страны утверждена постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в марте минувшего 2023 года, она предполагает поэтапное увеличение доли их частных инвесторов, передает РИА Новости.

Предложения от претендентов на покупку "Пахтакора" будут до 15 февраля приниматься на электронной торговой платформе E-auksion, она и будет заниматься продажей клуба.

Напомним, "Пахтакор" - узбекистанский футбольный клуб из Ташкента, один из самых известных клубов бывшего СССР, был основан 8 апреля 1956 года на базе ташкентского "Спартака". В течение 36 сезонов по 1991 год он выступал в разных лигах чемпионата СССР, включая Высшую лигу. По числу наград "Пахтакор" без преувеличений можно назвать легендой – он 14-кратный чемпион, 6-кратный серебряный и 2-кратный бронзовый призер чемпионатов страны, 13-кратный обладатель и 3-кратный финалист Кубка Узбекистана, а также обладатель Суперкубка Узбекистана в 2021 году.