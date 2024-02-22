Узбекистан присоединяется к ВТО: Израиль одобрил заявку

Израиль одобрил заявку Узбекистана на вступление во Всемирную торговую организацию. Узбекистан начал процесс вступления в ВТО в 1994 году.

Израиль и Узбекистан продолжают развивать свои экономические отношения: одним из важнейших шагов в данном направлении стало одобрение заявки Узбекистана на вступление во Всемирную торговую организацию со стороны еврейского государства.

Подписи под документом поставили глава Минэкономики Израиля и зампремьер-министра Узбекистана. Вступление в организацию откроет перед Узбекистаном новые возможности для развития внешнеэкономической деятельности и укрепления позиций на международных рынках.

«Заместитель премьер-министра Узбекистана Ходжаев и министр экономики Израиля Баркат подписали одобрение Израилем заявки Узбекистана на вступление в ВТО»

– посольство Узбекистана в Тель-Авиве

Одобрение заявки Узбекистана говорит о важности развития экономических связей между государствами, а также готовности израильской стороны содействовать внешнеэкономическому развитию Узбекистана.

Одобрение заявки также свидетельствует о доверии и признании Узбекистана как надежного и перспективного партнера. Это может привлечь внимание других стран и инвесторов, которые заинтересованы в развитии торговых отношений с Узбекистаном. В результате, Узбекистан может стать привлекательным местом для инвестиций и развития бизнеса.