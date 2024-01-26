Вестник Кавказа

Узбекистан нарастил импорт электромобилей

Узбекистан нарастил импорт электромобилей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Узбекистан продемонстрировал впечатляющий рост в области импорта электромобилей. Только в январе было приобретено около 1,6 тыс электромобилей, а общая сумма сделок превысила $44 млн. Эти цифры в четыре раза превышают прошлогодние показатели.

Узбекистан начал закупить больше электромобилей. Так в январе было закуплено порядка 1,6 тыс авто. Сумма сделок превысила $44 млн данные показатели в четыре раза превысили прошлогодние показатели.

Основная доля приобретенных электромобилей была закуплена в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. Это свидетельствует о растущем спросе на недорогие и качественные электромобилей в Узбекистане. Китайские электромобилей стали особенно популярными среди населения, благодаря своей доступной цене и надежности. ОАЭ также предлагают широкий ассортимент электромобилей, удовлетворяющих различным потребностям покупателей.

Отметим, что это положительный сигнал для местных производителей и дилеров, которые могут рассчитывать на увеличение спроса на свою продукцию. 

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