Узбекистан построит в горах крупный круглогодичный туристический комплекс

В Паркентском районе Узбекистана вскоре вырастет новый крупный круглогодичный горный курорт, который сможет принимать тысячи туристов – для них будет создана современная инфраструктура мирового уровня.

Узбекистан постепенно становится центром притяжения туристов со всего мира, развивая и укрупняя туристическую инфраструктуру – помимо небольших проектов, руководство страны начало возводить крупный круглогодичный туристический комплекс на вершине горы Олтин бел в Паркентском районе Ташкентской области страны, сообщила пресс-служба президента.

На горном склоне уже работает аналогичный современный гостиничный комплекс, который по площади занимает всего 3 га, а два его отеля обслуживают 188 гостей, тогда как новый курорт раскинется на площади в 1,2 тыс га и станет настоящей меккой для туристов – помимо трасс для катания, подъемников, гостиниц от 3* до 5* здесь будут дома-шале, зоны отдыха, рестораны и оздоровительные комплексы.

Его строительство будет вестись в три этапа при участии зарубежных инвесторов, в том числе и австрийской компании, специализирующуюся на создании горнолыжной инфраструктуры.

После запуска всех этапов курорт сможет ежедневно принимать до 15 тыс туристов, обслуживать которых будут около 600 объектов сервиса, в том числе и сезонных.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ознакомился с ходом реализации проекта, обсудил меры по его доработке, а также расширению спектра предлагаемых услуг и ускорению строительных работ.

Уже до конца текущего года власти страны реализуют по всей Ташкентской области 52 туристических проекта на сумму $1,8 млрд, что позволит региону принимать до 1 млн туристов в год.