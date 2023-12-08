Узбекистан нарастит число авиарейсов в Саудовскую Аравию

Минтранс Узбекистана увеличит число авиарейсов в Королевство Саудовской Аравии – это существенно упростит вопросы паломничества и туризма.

Узбекистан и Саудовская Аравия нарастят число взаимных регулярных авиарейсов до 70 в неделю – такой договор был заключен после переговоров делегации Минтранса Узбекистана и Авиационной администрации Королевства Саудовская Аравия в ходе конференции Международной организации гражданской авиации (ICAO) ICAN-2023, прошедшей в Эр-Рияде.

"В результате будут созданы широкие возможности для паломников из Узбекистана, направляющихся в Хадж и Умру, а также для иностранных туристов, приезжающих в Узбекистан для паломнического туризма по программе “Умра плюс”

- Минтранс Узбекистана

Согласно документу, из Ташкента в города Саудовской Аравии будет выполняться 14 рейсов в неделю. Еще 21 рейс в неделю будет выполняться между другими городами двух стран, в целом число авиарейсов вырастет почти в 2,5 раза, говорится в сообщении, передает Sputnik Узбекистан.