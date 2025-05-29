Узбекистан и Россия проводят совместные учения "Взаимодействие-2025"

Совместные учения России и Узбекистана "Взаимодействие-2025" начались на общевойсковом полигоне "Термез" Юго-Западного округа Минобороны Узбекистана.
"Идея учений - развитие межгосударственного военного сотрудничества и укрепление боевого братства, совершенствование навыков органов управления в подготовке и проведении специальных операций, обмен опытом подготовки и ведения совместных боевых действий"
– сообщение министерства
В маневрах занято около 400 военнослужащих спецподразделений, ВС России представлены на учениях собственной военной техникой.
В рамках учений военными будут выполняться различные специальные задачи, в том числе обеспечение неприкосновенности госграницы и уничтожение условного противника.
"Десятидневные учения проводятся в соответствии с планом военного сотрудничества, подписанным между двумя странами"
– Минобороны Узбекистана