Вестник Кавказа

Узбекистан и Россия проводят совместные учения "Взаимодействие-2025"

Военная форма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Совместные учения РФ и Узбекистана стартовали на полигоне "Темрез". Учения "Взаимодействие-2025" призваны укрепить боевое братство и развить военное сотрудничество. Они продлятся 10 дней.

Совместные учения России и Узбекистана "Взаимодействие-2025" начались на общевойсковом полигоне "Термез" Юго-Западного округа Минобороны Узбекистана.

"Идея учений - развитие межгосударственного военного сотрудничества и укрепление боевого братства, совершенствование навыков органов управления в подготовке и проведении специальных операций, обмен опытом подготовки и ведения совместных боевых действий"

– сообщение министерства

В маневрах занято около 400 военнослужащих спецподразделений, ВС России представлены на учениях собственной военной техникой.

В рамках учений военными будут выполняться различные специальные задачи, в том числе обеспечение неприкосновенности госграницы и уничтожение условного противника.

"Десятидневные учения проводятся в соответствии с планом военного сотрудничества, подписанным между двумя странами"

– Минобороны Узбекистана

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